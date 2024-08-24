Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о главных цифровых суевериях

«Лаборатория Касперского» вместе с компанией «ОнИн» провела исследование, в котором изучила цифровые суеверия россиян и их отношение к безопасности в интернете за последние два года. Как сообщает портал Anti-Malware, один из самых распространённых мифов — это страх произносить слова «да» и «нет» в телефонных разговорах с незнакомыми людьми. По данным опроса, 84% респондентов считают, что эти ответы могут быть использованы для мошенничества в банковских сервисах. Однако эксперты советуют не паниковать, напоминая, что голосовая идентификация — это лишь один из факторов, и в случае подозрений лучше завершить звонок.

Кроме того, 58% россиян уверены, что если они получают код подтверждения на почту или телефон, это сигнализирует о взломе их аккаунта. Это на 8% больше, чем два года назад, что связано с увеличением утечек данных и сообщений от злоумышленников. В таких случаях специалисты рекомендуют сменить пароли и усилить средства аутентификации. Также 59% опрошенных считают, что наличие протокола HTTPS на сайте полностью гарантирует его безопасность, но эксперты предостерегают: мошенники могут создавать сайты с HTTPS для обмана пользователей.

Мифов хватает и о вредоносных программах. Более половины респондентов (55%) думают, что нажатие кнопок 1 и 2 во время автоматических обзвонов может заразить смартфон, но это не так. Такую же долю составляют те, кто полагает, что устройства, не подключённые к интернету, невозможно заразить. По словам специалистов, вредоносное ПО может попасть на устройства через внешние носители или даже быть установлено на них ещё до продажи. Наконец, треть опрошенных считает, что режим «инкогнито» в браузере обеспечивает полную анонимность, однако на самом деле он просто не сохраняет историю посещений и данные авторизации.