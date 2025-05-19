Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме фишинга данных

С начала марта 2025 года специалисты «Лаборатории Касперского» заблокировали сотни мошеннических писем, которые маскировались под уведомления от государственного справочного портала. В этих сообщениях злоумышленники сообщают о необычных действиях в личном кабинете и просят жертв позвонить по указанному номеру якобы для защиты аккаунта. Такие письма могут немного отличаться — в одних говорят о выгрузке личных данных, в других — о подозрительном входе или о доверенности, прикреплённой к аккаунту.

Эксперты объяснили, что речь идёт о вишинге — виде мошенничества, где жертву заставляют звонить на поддельный номер. Чтобы убедить пользователей, мошенники вставляют в письма разные технические детали, например, IP-адрес или марку устройства, с которого якобы заходили в аккаунт. Специалисты советуют обращать внимание на адрес отправителя, — если он выглядит подозрительно и не совпадает с официальным, это повод насторожиться и ни в коем случае не звонить.

В «Лаборатории Касперского» также рассказали, что мошенники постоянно меняют номера телефонов в таких письмах. Когда человек звонит, его просят назвать одноразовый код, а дальше начинается классическая схема с угрозами по кредитам и просьбами помочь в расследовании. В итоге злоумышленники пытаются заставить перевести деньги, снять их или получить доступ к аккаунту. Эксперты советуют не звонить по неизвестным номерам и проверять информацию только через официальный сайт. Чтобы защитить себя, важно не сообщать посторонним коды из уведомлений и завершать разговоры, если собеседник давит психологически.