Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о росте фишинговых атак

В этом году компания Kaspersky выявила более 13 миллионов фишинговых атак мошенников по всему миру, направленных на онлайн-магазины. Сайты-ловушки прикидывались известными маркетплейсами, роскошными брендами и гаджет-магазинами, вводя пользователей в заблуждение.

За последние десять месяцев мошенники совершили 31 миллион фишинговых атак на онлайн-магазины, платёжные системы и финансовые организации, подчёркивает «Лаборатория Касперского». В числе предпочтительных тактик злоумышленников остаются фишинг и скам, а число доменов, использующих термин «чёрная пятница», увеличилось в три раза с начала октября.

Кроме того, активными остаются атаки на потребителей, интересующихся гаджетами. Например, создаются поддельные страницы с предложениями продукции Apple. За период с января по октябрь 2023 года выявлено 2,8 миллиона фишинговых атак на пользователей с использованием бренда Apple. Мошенники стремятся использовать акции, такие как «чёрная пятница», для активизации своих действий и под видом различных предложений маскируются, вводя в заблуждение клиентов.