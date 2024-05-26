Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о вирусе-вымогателе

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вирус-вымогатель ShrinkLocker, который блокирует компьютеры на Windows. Вирус использует технологию BitLocker, предназначенную для защиты данных, но в данном случае она служит злоумышленникам. Портал SecureList сообщил, что ShrinkLocker работает на Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних версиях ОС, но не затрагивает старые версии.

После заражения вирус запускает BitLocker, шифрует данные и создаёт новый ключ шифрования, который отправляется хакерам. Затем компьютер перезагружается, и пользователь теряет доступ ко всем своим данным. Новый загрузочный раздел получает название электронной почты хакера, чтобы жертва могла связаться с ним и заплатить выкуп за разблокировку.

«Лаборатория Касперского» пока не смогла определить источник атак. Известно, что целью злоумышленников является не только выкуп, но и нарушение работы систем и уничтожение данных. ShrinkLocker уже использовался для атак на IT-инфраструктуру компаний и государственных учреждений в Мексике, Индонезии и Иордании.