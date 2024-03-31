Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о вредоносном ПО для Linux

«Лаборатория Касперского» сообщила о новом вирусе под названием DinodasRAT, который теперь имеет и версию для Linux. Этот вирус также известен как XDealer. Windows-версию обнаружили специалисты ESET в октябре 2023 года, но «Лаборатория Касперского» заметила первые признаки версии для Linux в то же время.

DinodasRAT — это вредоносное ПО, которое может собирать различные конфиденциальные данные с заражённых устройств. Оно может выполнять различные действия, такие как операции с файлами, изменение адресов, управление процессами и выполнение команд оболочки. Вирус также использует шифрование сообщений и скрипты запуска для обхода обнаружения и постоянно связывается с удалённым сервером для получения команд.

Эксперты считают, что DinodasRAT используется для обеспечения доступа к серверам Linux, а не для разведывательных целей. Вирус в основном атакует дистрибутивы на базе Red Hat и Ubuntu Linux и был обнаружен в атаках на различные страны, включая Китай, Тайвань, Турцию и Узбекистан.