Эксперты NASA выяснили, сколько минут сна днем необходимо для повышения работоспособности

”Пилоты, которые спали в кабине в течение 26 минут, показали повышение бдительности до 54% и повышение производительности на 34% по сравнению с теми, кто не спал”, — говорится в исследовании NASA.

При этом, что интересно, порой даже 26 минут сна могут оказаться достаточно избыточными, в случае, если вам сразу же необходимо приступить к работе. Именно поэтому специалисты космического агентства назвали промежуток от 10 до 20 минут самым лучшим вариантом, если вы хотите немного поспать днем.