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Эксперты NASA выяснили, сколько минут сна днем необходимо для повышения работоспособности
Да-да, именно что минут, а не часов!
В издании Inc.com опубликовали материал, в котором говорится о последних исследованиях экспертов космического агентства NASA. Так, им удалось выяснить, сколько именно минут дневного сна необходимо для повышения работоспособности и в целом лучшего самочувствия.
”Пилоты, которые спали в кабине в течение 26 минут, показали повышение бдительности до 54% и повышение производительности на 34% по сравнению с теми, кто не спал”, — говорится в исследовании NASA.
При этом, что интересно, порой даже 26 минут сна могут оказаться достаточно избыточными, в случае, если вам сразу же необходимо приступить к работе. Именно поэтому специалисты космического агентства назвали промежуток от 10 до 20 минут самым лучшим вариантом, если вы хотите немного поспать днем.