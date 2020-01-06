Эксперты нашли эффективный способ защиты картофеля от почвенных болезней

Так, группа ученых, во главе с Робертом Ларкиным из Университета штата Мэн, предложила чередовать картофель с растениями рода Brassica, в число которых входят такие продукты как капуста, репа и брюква. Благодаря этим культурам агрономы смогут не только прервать цикл картофельного патогена и хозяина, но также производить и совершенно новые для картофельной почвы вещества, убивающие вредные для клубней микроорганизмы. Когда же наступит следующий сезон, то эксперты предлагают посеять озимую рожь или другую покровную культуру.

Данный цикл предлагается поддерживать на протяжении трех лет, благодаря чему поля смогут, так сказать, “отдыхать” от картофеля, а значит и не давать будущим урожаям “заболевать” от почвенных болезней.