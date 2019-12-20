Наука и технологии
Сегодня 12:50
Эксперты НАТО предсказали авиаудар России по Туле
Обосновав это модернизацией взлетной полосы близ базы
Как стало известно, в датской газете Berlingske был опубликован материал, в котором говорится о том, что вполне вероятно, что боевые истребители МиГ-31К, числящиеся на вооружении российской армии, могут нанести удар по американской авиабазе Туле.
Подобный вывод, сделанный экспертами старейшей постоянно действующей газеты Дании, страны, которая, к слову, является одним из основателей НАТО, основан на том факте, что Россия модернизировала взлетно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В результате чего, к слову, на нее могут совершать посадку в том числе и боевые самолеты.
В Berlingske также отмечают, что многолетние усилия России по наращиванию собственной боевой мощи именно сегодня начали приносить первые заметные плоды.