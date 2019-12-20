Эксперты НАТО предсказали авиаудар России по Туле

Подобный вывод, сделанный экспертами старейшей постоянно действующей газеты Дании, страны, которая, к слову, является одним из основателей НАТО, основан на том факте, что Россия модернизировала взлетно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В результате чего, к слову, на нее могут совершать посадку в том числе и боевые самолеты.

В Berlingske также отмечают, что многолетние усилия России по наращиванию собственной боевой мощи именно сегодня начали приносить первые заметные плоды.