Эксперты назвали чай, обладающий противораковыми свойствами

В публикации авторы перечислили полезные свойства имбиря. Так, согласно их данным, имбирь, благодаря химическому веществу салицилату в составе, помогает регулировать высокое кровяное давление. Отмечается, что этот компонент работает в качестве разжижителя крови. Также имбирь полезен и для пищеварения. Однако употребление его в большом количестве может, напротив, вызвать проблемы с ЖКТ в виде изжоги и диареи.

Эксперты сообщили, что чай с имбирем защищает от различных форм рака. Для подтверждения этого было проведено исследование, участниками которого стали 30 человек, потреблявших два грамма экстракта имбиря в день. В результате выяснилось, что добавление в рацион имбиря способствует снижению провоспалительных сигнальных молекул в толстой кишке, что, в свою очередь, уменьшает вероятность рака кишечника. Также в исследовании выяснилось, что польза имбиря практически вдвое увеличивается при его употреблении с зеленым чаем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.