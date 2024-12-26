Эксперты назвали, чего стоит ждать от Apple AirPods в 2025 году

Это будет первое обновление дизайна с момента дебюта модели в 2019 году.

Ключевые изменения включают усовершенствованный кейс с скрытой сенсорной кнопкой вместо привычной кнопки настройки и новый индикатор заряда, который будет виден только при открытии или зарядке кейса.

Основной акцент сделан на здоровье: в AirPods Pro 3 могут появиться датчики для измерения температуры тела через ушной канал и мониторинга сердечного ритма.

Технически наушники оснастят чипом H3, который улучшит активное шумоподавление и звук.

Новая модель также унаследует функции AirPods Pro 2, такие как персонализированное пространственное аудио и адаптивный звук.

Стоимость ожидается на уровне $249.