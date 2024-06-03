Эксперты назвали главную проблему информационной безопасности в России

Кибербезопасность в России столкнулась с распространённой проблемой — трояны, которые служат шпионами для анализа уязвимостей и сбора информации. Эти угрозы составляют 52% всех обнаруженных кибератак.

Трояны не сразу атакуют устройство, а собирают пользовательские данные для будущего мошенничества. Они зачастую проникают на компьютеры через фишинговые ссылки или вредоносные вложения в письмах.

Второе место по числу обнаружений заняло вирусное программное обеспечение (ПО) с долей в 24%. Оно непрерывно развивается, нарушая работу компьютеров и угрожая безопасности данных. Рекламное ПО также представляет угрозу, занимая 11% всех случаев обнаружения.

Чтобы защититься, пользователи должны использовать сложные пароли, обновлять операционную систему и избегать сомнительных ссылок и загрузок. Корпорации могут использовать стандартные инструменты защиты, такие как антивирусное ПО и сканеры уязвимостей, и обучать сотрудников вопросам безопасности.