Наука и технологии
Опубликовано 22 июля 2024, 21:58
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Эксперты назвали главные характеристики при выборе смартфона для игр

Первым делом нужно обратить внимание на дисплей
Россиянам назвали параметры, по которым можно выбрать хороший смартфон для игр
Эксперты назвали главные характеристики при выборе смартфона для игр
© Mika Baumeister

Если вы выбираете смартфон для игр, вот на что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором.

Во-первых, оцените дисплей. Для комфортного гейминга лучше выбирать модель с экраном не менее 6,5 дюймов. Разрешение должно быть хотя бы Full HD, а плотность пикселей — от 350 ppi. Также обратите внимание на частоту обновления экрана: она должна быть как минимум 90 Гц.

Следующий важный момент — процессор. Он влияет на быстродействие, нагрев и расход батареи. Для хорошей игры без лагов выбирайте устройства с чипами Snapdragon 8-й серии или MediaTek Dimensity, 8000 и выше. Оперативной памяти должно быть не меньше 8 ГБ.

Наконец, проверьте батарею. Игровой смартфон должен долго держать заряд. В 2024 году стандартом считается аккумулятор от 5000 мАч и поддержка сверхбыстрой зарядки, от 65 Вт и выше. Отлично, если в устройстве есть функция обходной зарядки, которая позволяет питаться напрямую от адаптера и продлевает срок службы аккумулятора.