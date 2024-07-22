Эксперты назвали главные характеристики при выборе смартфона для игр

Если вы выбираете смартфон для игр, вот на что стоит обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором.

Во-первых, оцените дисплей. Для комфортного гейминга лучше выбирать модель с экраном не менее 6,5 дюймов. Разрешение должно быть хотя бы Full HD, а плотность пикселей — от 350 ppi. Также обратите внимание на частоту обновления экрана: она должна быть как минимум 90 Гц.

Следующий важный момент — процессор. Он влияет на быстродействие, нагрев и расход батареи. Для хорошей игры без лагов выбирайте устройства с чипами Snapdragon 8-й серии или MediaTek Dimensity, 8000 и выше. Оперативной памяти должно быть не меньше 8 ГБ.

Наконец, проверьте батарею. Игровой смартфон должен долго держать заряд. В 2024 году стандартом считается аккумулятор от 5000 мАч и поддержка сверхбыстрой зарядки, от 65 Вт и выше. Отлично, если в устройстве есть функция обходной зарядки, которая позволяет питаться напрямую от адаптера и продлевает срок службы аккумулятора.