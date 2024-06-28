Эксперты назвали категорию россиян, которым чаще всего звонят спамеры

Молодые россияне в возрасте от 21 до 30 лет чаще всего становятся целью спамеров, получая в среднем более 10 нежелательных звонков ежемесячно. Эти данные основаны на исследовании, проведённом компанией Yota и сервисом «АнтиСПАМ».

Абоненты в возрасте от 31 до 40 лет занимают второе место по числу спам-звонков, получая около 8 звонков в месяц. Группы старше 40 лет испытывают схожее количество нежелательных вызовов — приблизительно 7 в месяц. Подростки и студенты в возрасте от 14 до 20 лет реже всего сталкиваются со спамом, получая в среднем всего 4 нежелательных звонка в месяц.

Несмотря на то, что молодёжь от 21 года получает в два раза больше спама, они реже всего подключают антиспам-сервисы — на 22% меньше, чем старшие пользователи. Мужчины активнее используют блокировку спам-звонков, чем женщины, на 27%. В то же время женщины немного чаще мужчин получают спам-звонки (8,5 звонков в месяц против 8 звонков).