Эксперты назвали худшие смартфоны для покупки в 2024 году

Эксперты составили список из наихудших смартфонов, которые не рекомендуют к покупке в 2024 году.

На первом месте по критериям антитопа оказался Tecno Spark 20. Этот бюджетный смартфон стоимостью от 9,7 тыс. рублей имеет устаревший чип MediaTek Helio G85, основную камеру на 50 Мп с дополнительным датчиком на 0,08 Мп и аккумулятор на 5000 мАч с медленной зарядкой на 18 Вт. Эксперты рекомендуют вместо него рассмотреть Samsung Galaxy A15, который предлагает яркий AMOLED-экран с частотой 90 Гц, процессор Helio G99, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп и батарею на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

На втором месте Huawei Nova Y72 с TFT-экраном разрешением HD+ и частотой 60 Гц, заменяют на Infinix Note 30. Этот смартфон оснащён IPS-экраном с частотой 120 Гц и разрешением Full HD, процессором Helio G99, улучшенными камерами и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45.

Третье место занял Realme C65, схожий с Tecno Spark 20 по характеристикам. Вместо него эксперты рекомендуют рассмотреть Realme C67. Этот смартфон за цену от 13,1 тыс. рублей предлагает 90-герцовый IPS-экран с разрешением Full HD+, чип Snapdragon 680, двойную камеру на 108 и 2 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 33-ваттного адаптера.

Также в антитоп попали Redmi 13 °C и Poco M6 4G. Рекомендуется рассмотреть покупку Redmi Note 13 4G вместо Redmi 13 °C и Tecno Pova 6 Neo вместо Poco M6 4G.