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Эксперты назвали мировой экономический кризис нерегулируемым

Аналитика интересная, а ситуация страшная
Ситуация экономического кризиса становится все более напряженной, специалисты все чаще высказывают свои опасения по этому поводу. Так, представители крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank сообщили, что экономические риски просто неизбежны.

“Подобно Европейскому центральному банку и Федеральному резерву США, у нас не осталось инструментов, чтобы смягчить удар реального экономического кризиса”, — сообщил глава Deutsche Bank Кристиан Шьюинг. На данный момент крупные центробанки ориентированы на уменьшающую риски денежно - кредитную политику, но даже такие методы не всегда эффективны и нуждаются в больших резервах. К примеру, ЕЦБ понизил депозитную ставку до рекордно низкого уровня, что оказалось бессильным в отношении грядущего кризиса.

”Мир сталкивается с чрезвычайной макроэкономической ситуацией, которую очень сложно и трудно прогнозировать. Потенциально она может стать ещё более изменчивой”, — заключил Шьюинг.

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