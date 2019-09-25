Эксперты назвали мировой экономический кризис нерегулируемым

“Подобно Европейскому центральному банку и Федеральному резерву США, у нас не осталось инструментов, чтобы смягчить удар реального экономического кризиса”, — сообщил глава Deutsche Bank Кристиан Шьюинг. На данный момент крупные центробанки ориентированы на уменьшающую риски денежно - кредитную политику, но даже такие методы не всегда эффективны и нуждаются в больших резервах. К примеру, ЕЦБ понизил депозитную ставку до рекордно низкого уровня, что оказалось бессильным в отношении грядущего кризиса.

”Мир сталкивается с чрезвычайной макроэкономической ситуацией, которую очень сложно и трудно прогнозировать. Потенциально она может стать ещё более изменчивой”, — заключил Шьюинг.