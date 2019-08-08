Эксперты назвали налог на сахаросодержащие напитки бессмысленным

Исследование университета поддержал Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод. И хоть чиновники и считают акциз панацеей, благодаря которой можно ожидать снижение потребление сахара населением и увеличение доходной части бюджета на 80 млрд руб, в ВШЭ считают, что на деле все куда менее радужно. Так, авторы исследования ссылаются на международный опыт, который показывает, что снижение спроса на одни сахаросодержащие продукты заменяется другими источниками. К тому же связь между потреблением сахара и ожирением (либо диабетом второго типа) так и не установлена. В качестве доказательства, специалисты Высшей школы экономики приводят пример США, где при снижении потребления сахара продолжился рост ожирения.

Минфин уже успел отметить, что сейчас министерство вообще не ведет каких-либо работ по установлению акцизов. Как оказалось, на практике достаточно сложно реализовать задуманную идею.