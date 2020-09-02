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Эксперты назвали опасность антипригарных сковородок

Она проявляется при использовании посуды при повышенных температурах
Для изготовления антипригарных сковородок чаще всего используется тефлоновое покрытие. Он представляет собой термостойкий полимер, который способен выдержать нагревание до 415 °C. Но, как оказалось, подобное покрытие может оказаться опасным для здоровья — об этом и рассказали эксперты издания Популярная Механика.

Правда, стоит отметить, что добиться вредного воздействия тефлоновых сковородок можно лишь при использовании их в крайне высоких температурных условиях. Так, при температурах немного выше 380 °C, покрытие начинает выделять перфторизобутилен — бесцветный газ, который примерно в десять раз опаснее фосгена, который в свою очередь использовали еще во времена Первой мировой войны в качестве боевого отравляющего вещества. Для сравнения, температура дымления растительного масла на сковороде составляет около 200 °C.

Что же до симптомов, которые проявляются при отравлении перфторизобутиленом, то они схожи с эффектами от вдыхания паров металлов или пыли на производствах. Так, у человека возникает головная боль, кашель, потеря аппетита, при этом температура тела повышается до 40 °C. Вместе с этим у пострадавших могут наблюдаться тошнота и рвота, а после окончания приступа слабость сохраняется еще в течение нескольких дней.