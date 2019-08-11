Эксперты назвали победителя в возможной войне России против США на море

Американский эксперт ВМС Лайл Голдстайн (Lyle J. Goldstein) опубликовал статью в National Interest, посвящённую обсуждению угрозы столкновения России и США, например в Черном море.

По мнению Голдстайна, такое столкновение вполне возможно. Он отметил, что власти США нагнетают и так напряжённые отношения с Россией, устраивая учения Украина–НАТО у российских границ. Он также отметил, что со времен Второй мировой войны в Азовском и Черном морях до сих пор остались тысячи мин.

Голдстайн пишет: «В Вашингтоне опасность подобных маневров в полной мере не осознают. В принципе нетрудно представить себе войну между США и Россией, начатую в результате случайного потопления корабля НАТО неразорвавшейся миной». При этом он считает, что силы НАТО в Черном море не будут нести реальной военной ценности. Исключением является Турция.

По мнению эксперта, в же первые часы войны Россия уничтожит эти силы, поэтому США даже «повезло», что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы. Иначе и их тут же бы уничтожили российские подлодки, ракетные комплексы, ракетные катера и авиация морского базирования, оснащенная гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс «Кинжал».