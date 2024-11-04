Эксперты назвали последствия таянья ледников «масштабными», но не «катастрофическими»

Площадь ледников по всему миру продолжает сокращаться, и это может привести к исчезновению некоторых ледяных островов. Заместитель директора Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Ирина Головачева пояснила, что если глобальное потепление не прекратится, изменения будут ещё более заметными. Она отметила, что в настоящее время ледяные покровы уменьшаются, и это может угрожать существованию ледяных островов.

Головачева также рассказала, что мы сейчас находимся в межледниковом периоде, и сложно предсказать, какая температура будет нормой через сто лет. Она добавила, что потепление может продолжиться, но также не исключает возможность возвращения к ледниковым условиям. Если температура будет продолжать расти, ледяные острова будут таять, что станет серьёзной проблемой.

Доцент того же института Владимир Пинаев обратил внимание на то, что таяние льдов вызывает повышение уровня океана, что, в свою очередь, повлияет на судоходство. По его словам, потребуется обновление навигационных карт, чтобы учесть исчезновение островов и изменения в береговой линии. Он также добавил, что уменьшение количества льда может изменить солёность океанской воды, так как тающий лёд содержит пресную воду. Пинаев подчёркивает, что хотя эти изменения происходят постепенно, человечество должно обращать на них внимание и заранее готовиться к адаптации.