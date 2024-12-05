Эксперты назвали правила безопасной зарядки смартфона

Специалисты предупреждают о возможных рисках, связанных с зарядкой устройства под подушкой. Особенно опасно это может быть из-за перегрева, так как тепло не рассеивается должным образом, что увеличивает риск возгорания.

Эксперты подчёркивают, что главная угроза исходит не от самих смартфонов, а от литий-ионных аккумуляторов, установленных в них. В условиях плохой вентиляции, например, под подушкой или одеялом, батарея может перегреться и стать причиной возгорания. Дополнительный риск возникает при использовании неоригинальных или дешёвых зарядных устройств, которые могут быть несовместимы с телефоном.

Чтобы избежать опасных ситуаций, специалисты рекомендуют заряжать устройство на твёрдой, хорошо проветриваемой поверхности. Также стоит использовать только качественные зарядные устройства, не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь и воздерживаться от его использования в процессе зарядки.