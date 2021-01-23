Эксперты назвали причины закупки российских МиГ-29М Египтом

Виной всему отношение США к Египту как к «союзнику второго сорта», пишет военное обозрение, ссылаясь на Military Watch. Речь идёт о ситуации, когда Каир ограничивали в доступе к таким продвинутым машинам как F-15 Eagle и F-14 Tomcat. При этом власти Соединённых Штатов также запрещали продажу современных боеприпасов для F-16 (например, ракет класса «воздух-воздух» AIM-120).

В свою очередь в 2015 году контракт на поставку 52 МиГ-29М/М2, заключённый с Россией, показал себя как выгодны и взаимоуважительный союз двух стран. При этом ряд специалистов считает, что приобретение МиГ-29М также открыло перспективы для покупки передовых российских истребителей. В первую очередь «среднего истребителя МиГ-35 поколения 4++».