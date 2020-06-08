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Эксперты назвали примерный срок отключения 3G-связи в России
Они предположили, что 2G, в свою очередь, сможет проработать еще 10 лет
Издание “Известия” опубликовало новый материал, в рамках которого эксперты из Tele2 и “Мегафона” назвали примерный срок отключения 3G-связи в России.
Так, согласно опубликованным данным, уже буквально через 3-5 лет сотовую связь 3G в России может полностью заменить 4G. Представители Tele2 отметили, что процесс перехода от 3G к 4G может осуществиться быстрее, чем было с 2G.
Однако в “Мегафоне” допустили вероятность того, что стандарт 2G сможет функционировать еще десять лет. Это, к слову, может быть обусловлено сложностями отключения 2G. По словам аналитиков, 2G стандарт отключить будет не так просто, поскольку именно на данной частоте функционирует много устройств, включая различные счетчики и датчики.