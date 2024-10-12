Эксперты назвали проблемы от использования ИИ в программировании

Недавнее исследование GitHub показало, что подавляющее большинство программистов, — 97% — активно используют нейросети в своей работе. Искусственный интеллект действительно помогает ускорить и упростить создание новых решений, но у этого подхода есть и недостатки. Кирилл Семион, генеральный директор Национального центра компетенций по информационным системам управления холдингом, предупреждает, что зависимость от ИИ может снижать уровень квалификации разработчиков и увеличивать затраты бизнеса.

Специалисты разных профессий применяют нейросети для автоматизации рутинных задач. Это значительно ускоряет выполнение работы, и именно поэтому технологии так популярны в IT. Например, существуют специальные ИИ-помощники, такие как GitHub Copilot, которые помогают с написанием кода. Несмотря на все преимущества, некоторые эксперты утверждают, что качество кода, созданного с помощью нейросетей, на текущем этапе остаётся ниже, чем у опытного программиста, что может потребовать дополнительных усилий по его доработке.

Кроме того, использование нейросетей может привести к интеллектуальной деградации специалистов. Рашад Филизер в своём исследовании подчёркивает, что программисты становятся менее способными решать задачи самостоятельно. Это напоминает ситуацию с конструкторами Lego: когда-то они позволяли детям проявлять творческий подход, а сейчас большинство покупает наборы с готовыми инструкциями. В итоге на рынке IT становится все меньше высококлассных программистов, а зависимость от автоматизации может усугубить проблему нехватки кадров. На горизонте появление «супермоделей» — объединённых нейросетей, которые будут одновременно разрабатывать и проверять код. Вполне вероятно, что такие технологии повысят качество работы и освободят программистов для более сложных задач.