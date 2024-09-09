Эксперты назвали процент импортозамещённых ИТ-решений

По данным исследования, ИТ-компаний К2Тех и «Технологии Доверия» (ТеДо), российские компании всё больше полагаются на импортные ИТ-решения, которые составляют 75% их инфраструктуры. Согласно опросу, 39% респондентов считают вендорозамещение своим приоритетом, а задачи по масштабированию и модернизации отошли на второй план, их выбрали только 7% и 5% опрошенных соответственно. Исследование было представлено на конференции Tech2b Conf, и в нем приняли участие более 100 ИТ-директоров.

Результаты показывают, что в среднем только 25% ИТ-инфраструктуры компаний состоит из отечественных продуктов. В госсекторе этот показатель выше — 43%, в промышленности и ТЭК — 31%, а ритейл и АПК лишь на 21%. Антон Петухов из ДОМ.РФ отметил, что их организация уже заменяет иностранное ПО и оборудование на российские аналоги, и теперь более 70% их софта отечественного производства.

В то время как 30% опрошенных рассматривают китайские решения как альтернативу западным, 77% сталкиваются с трудностями при внедрении новых продуктов. Сергей Сергеев из Ленты отметил, что компания успешно заменила ключевые западные решения, такие как AutoCAD, на российские аналоги, и теперь планирует делиться своим опытом с рынком. В то же время Алексей Зотов из К2Тех подчёркивает, что хотя отечественные решения становятся все более доступными, в некоторых сегментах они уступают зарубежным по функциональности.