Эксперты назвали российские города с самым грязным воздухом

В число таких городов вошли Красноярск, поселок Зырянка в Якутии и Владивосток. Помимо этого эксперты причислили к грязным городам Геленджик, Тольятти, Москву, Саранск и Санкт-Петербург. При этом Москва оказалась лишь на 70 месте из 85 среди всех столиц мира, в то время как Россия в целом разместилась на 81 месте из 98 в общемировом рейтинге. Таким образом можно отметить, что в масштабах страны мы — не такие уж и загрязненные с точки зрения чистоты воздуха.

В том же отчете говорится о том, что самыми загрязненными городами мира стали Дели в Индии, Дакка в Бангладеши, Улан-Батор в Монголии, Кабул в Афганистане и т.д.