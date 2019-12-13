Эксперты назвали российские военно-воздушные силы более совершенными, чем китайские

Если верить данным издания, то на декабрь 2019 года у России на счету находятся 4 163 военных самолетов и вертолетов — это примерно 8% от общемирового парка подобной техники. США по данному показателю обходит Россию примерно на 25%, имея “на счету” 13 266 самолетов и вертолетов, но при этом Китай наоборот находится позади, имея на вооружении лишь 3 210 военных самолетов и вертолетов.

Также Flight International рассказало, что всего в мире насчитывается 1 067 единиц советских Су-27 и Су-30, а это около 7 % от общего количества истребителей в мире. Численность американских F-16 Fighting Falcon превышает количество “Су” чуть более, чем в два раза — данных самолетов в мире 2280 единиц или около 16% от общемирового количества техники.