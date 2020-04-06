Эксперты назвали российско-советские танки "долгоиграющими" из-за их удобной модернизации

Так, по словам авторов исходного материала, существует определенный тип бронетехники, который остается популярным в течение целых десятилетий. Причем происходит это не из-за толстой брони, мощного орудия, превосходных ходовых качеств или еще чего-то подобного. По мнению зарубежных авторов, подобная военная техника популярна в первую очередь за счет своей легкости в модернизации, благодаря чему ее можно легко адаптировать к постоянно меняющимся жизненным реалиям.

И, изучив огромное количество различных боевых машин, выпускаемых разными странами в разное время, эксперты сделали достаточно неожиданные выводы — они поставили на первое и второе место среди самых адаптируемых танков мира Т-55 и Т-72. Напомним, что данная военная техника была разработана еще во времена Советского Союза! Также в пятерку лучших вошли английский Centurion и американские M4 Sherman с М60.