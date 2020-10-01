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Эксперты назвали Россию максимально боеспособной со времен холодной войны
И дали этому явлению развернутое объяснение
На сайте Международного института стратегических исследований появилась свежая публикация, в которой эксперты, помимо всего прочего, назвали Россию максимально боеспособной со времен холодной войны.
Так, например, в качестве толчка для проведения реформ в российских вооруженных силах, авторы называют продвижение НАТО на Восток, а также создание проекта по противоракетной обороне США. Вместе с тем на бурное развитие российской армии повлиял и конфликт, в рамках которого Грузия была принуждена к миру в 2008 году.
Также исследователи, занимавшиеся изучением вопроса, отмечают особые российских военных в модернизации уже имевшегося ядерного потенциала и воздушно-космических сил. В заключение материала, зарубежные эксперты заявили, что военная мощь такого уровня была достигнута в результате многих реформ, который российская власть проводила в течение десятилетия, а также инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.