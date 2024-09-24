Эксперты назвали самые подозрительные темы электронных писем

Группа компаний «Солар» предупреждает, что киберпреступники используют электронные письма с обманчивыми темами, чтобы прятать вирусы и отвлекать внимание пользователей. Например, среди самых распространённых тем писем можно встретить фразы вроде «Приказ Министерства. Срочно к прочтению!» или «Системная ошибка. Письмо не доставлено». Всего специалисты выделили десять популярных тем, которые используются для маскировки вредоносного ПО.

Исследования показывают, что 34% всех писем, получаемых российскими компаниями, содержат спам, ссылки на фишинговые сайты или вирусы. Это говорит о том, что риск столкнуться с киберугрозами через электронную почту очень высок. В «Соларе» подчёркивают, что такие письма могут скрывать не только вредоносные ссылки, но и программы, которые могут серьёзно навредить безопасности компаний.

Среди наиболее распространённых типов вирусов, обнаруженных в почте, лидируют трояны, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к системе пользователей. По данным компании, 76% всех вредоносных программ приходятся именно на трояны, что делает их самой популярной угрозой. Важно быть внимательными к письмам, особенно если они выглядят подозрительно или содержат незнакомые ссылки.