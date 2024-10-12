Эксперты назвали топ-3 смартфона до 15 тыс. рублей

Эксперты выбрали три лучших бюджетных смартфона, которые стоят не больше 15 тысяч рублей. Первое место занимает Tecno Pova 6 Neo, который порадовал пользователей мощным аккумулятором на 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки в 33 Вт. У него большой 6,78-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Кроме того, в смартфоне есть основная камера на 50 Мп, стереодинамики и защита от воды по стандарту IP53. В России Tecno Pova 6 Neo можно купить за 13,7 тысяч рублей.

На втором месте — Infinix Note 30, цена которого начинается от 13,9 тысяч рублей. Этот смартфон предлагает похожий экран и процессор, как у Tecno. Но у него меньший аккумулятор — 5000 мАч, однако поддержка быстрой зарядки увеличена до 45 Вт. Основная камера у Infinix Note 30 имеет разрешение 64 Мп, а также есть стереодинамики JBL, отдельный слот для карт microSD и NFC-модуль. Фронтальная камера на 16 Мп дополнена LED-вспышкой и разъёмом для наушников.

Замыкает тройку лидеров Redmi Note, 13 4G, который также стоит от 13,7 тысяч рублей. Этот смартфон оснащён AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Его производительность обеспечивается энергоэффективным чипом Snapdragon 685. В Redmi Note 13 4G три камеры на 108, 8 и 2 Мп, а также поддержка быстрой зарядки на 33 Вт, ИК-порт и защита от брызг по стандарту IP54.