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Эксперты назвали витамин, который может быть полезен во время режима самоизоляции
Однако он не сможет повлиять на риски заражения коронавирусом
Эксперты назвали витамин, который может быть полезен во время режима самоизоляции. Так, согласно данным издания The Independent, специалисты Великобритании рекомендуют в период пандемии коронавирусной инфекции употреблять витамин D.
Отмечается, что именно употребление данного витамина способно нивелировать отсутствие воздействия прямых солнечных лучей ввиду нахождения большого количество времени внутри замкнутого пространства, что, в свою очередь, обусловлено режимом самоизоляции. В связи с чем, по данным экспертов, для здоровья было бы полезно употреблять порядка 10 микрограмм витамина D в день.
Однако стоит отметить, что даже данный витамин не сможет оказать воздействие на риски инфицирования COVID-19. Кроме того, витамин D также не сможет повлиять на само лечение от инфекции.