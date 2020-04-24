Эксперты назвали витамин, который может быть полезен во время режима самоизоляции

Отмечается, что именно употребление данного витамина способно нивелировать отсутствие воздействия прямых солнечных лучей ввиду нахождения большого количество времени внутри замкнутого пространства, что, в свою очередь, обусловлено режимом самоизоляции. В связи с чем, по данным экспертов, для здоровья было бы полезно употреблять порядка 10 микрограмм витамина D в день.

Однако стоит отметить, что даже данный витамин не сможет оказать воздействие на риски инфицирования COVID-19. Кроме того, витамин D также не сможет повлиять на само лечение от инфекции.