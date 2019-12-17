Эксперты обманули систему сканирования лиц в смартфонах и закупились товарами под видом других людей

Так, компания Kneron, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, заказала 3D-маски высокого качества, основным назначением которых была максимально правдоподобная имитация человеческих лиц. Специалисты компании использовали эти маски в тех местах, где чаще всего используются системы распознавания лиц.

По итогу им удалось выдать себя за другого человека в аэропорту Схипхол в Амстердаме, а также в нескольких железнодорожных вокзалах в Китае, где путешественники используют распознавание лиц для оплаты поездок. Таким образом разработчики сумели обмануть различные платежные системы вроде AliPay и WeChat, благодаря чему получили доступ к совершению покупок с чужого счета.