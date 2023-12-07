Эксперты обнаружили более 6 тыс. сайтов-двойников Wildberries

Специалисты компании «Солар», которая занимается информационной безопасностью, обнаружили более шести тысяч сайтов, использующих бренд онлайн-ретейлера Wildberries. Это часть большего списка из 48 тысяч сайтов, связанных с Wildberries, обнаруженных в интернете.

Из этих шести тысяч сайтов более 700 являются явно фишинговыми, и из них уже заблокированы 652. Мошенники чаще всего копируют бренд для организации фейковых конкурсов, а также для получения доступа к личным кабинетам пользователей маркетплейса Wildberries.

Некоторые из поддельных сайтов создаются для мошенничества при продаже товаров и взлома аккаунтов в Telegram. Учитывая популярность бренда Wildberries, не удивительно, что злоумышленники пытаются использовать его для обмана пользователей. Директор по безопасности Wildberries, Антон Жаболенко, подчеркнул, что компания предпринимает все необходимые меры для блокировки фишинговых сайтов и защиты клиентов и партнёров.