Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете

Начинается он с того, что злоумышленники, под видом известных людей или же с помощью поддельных видеозаписей, советуют людям пройти опросы, за которые обещаются вознаграждения. А после того, как жертва прошла опрос - на почту поступает письмо, сообщающее о выигрыше.

”Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка”, — поделился Бусаргин. По словам эксперта, новая схема классифицирована как опасная, так как ее не только сложно заподозрить, но и выявить службой безопасности банка