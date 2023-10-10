Эксперты обнаружили вирус, который ворует деньги у владельцев смартфонов на Android

Специалисты компании F.A.C.C.T. выявили новую форму мошенничества, известную как «схема Мамонт», которая включает использование фейковой версии Google Play. В этой схеме мошенники представляются продавцами и предлагают пользователям скачать приложение из фейкового магазина, но вместо полезного приложения на устройство загружается шпионский троян для Android. Этот троян позволяет злоумышленникам незаметно красть деньги с банковских счетов жертв.

Согласно данным F.A.C.C.T., мошенники успешно использовали эту схему в сентябре и украли около 3 миллионов рублей, совершив 76 транзакций. Чрезвычайная опасность заключается в том, что атаки не требуют от пользователей ввода банковских данных на фишинговых сайтах. Вместо этого мошенники предлагают скачать мобильное приложение, которое выглядит как сервис объявлений с доставкой. Однако это приложение на самом деле является шпионской программой, которая перехватывает банковские данные и SMS-коды для кражи денег с банковских счетов.

Злоумышленники создают фейковые объявления с использованием Telegram-бота, который предоставляет ссылку для скачивания мобильного приложения в виде APK-файла. При переходе по этой ссылке пользователю предоставляется поддельная страница Google Play, на которой предлагается установить приложение, имитирующее реальные онлайн-площадки. Здесь пользователь должен оформить доставку, и в момент оплаты мобильный троян перехватывает и передаёт мошенникам банковские данные и SMS-коды для кражи денег. Это новая тактика мошенников, и пользователи должны быть бдительными и следить за безопасностью своих устройств.