Эксперты объяснили, может ли собака забыть своего хозяина

Для понимания возможности подобного развития событий, стоит разобраться в том, как устроена память собак. По заверениям специалистов, способность собаки узнавать хозяина основана на работе так называемой эпизодической памяти. Таким образом, лучшие друзья человека скорее запоминают действия, связанные с хозяином, а не самого хозяина. И если вы ранее играли со своей собакой в мяч красного цвета, то после вашего возвращения домой, она обязательно будет приносить вам мяч именно красного цвета.

На основе этих данных и данных о том, что сотрудникам приютов удается "стереть" старые ассоциации у собак, которые подверглись насилию со стороны людей, эксперты заявляют, что в случае, если животное столкнется со значительным новым опытом в своей жизни, есть вероятность того, что она сможет забыть своего хозяина.