Эксперты объяснили, можно ли в России заблокировать все VPN-сервисы

Но можно блокировать отельные сетевые соединения либо замедлять их скорость. Подобная технология работает в Китае: специальное DPI-оборудование, установленное у провайдера, позволяет обнаруживать и блокировать нужные сетевые соединения. В результате VPN сложно использовать.

Но, кроме того, что по мере блокировки существующих сервисов будут появляться новые, так и VPN-тоннели действующих можно «замаскировать» в трафике. То есть сервисы продолжат работать, но их скорость будет очень низкой.

«Заблокировать VPN — очень абстрактная задача, а вот заблокировать конкретные сетевые протоколы, по которым работают VPN-сервисы, можно. И это успешно реализовал Китай. Специальное DPI-оборудование, установленное у провайдера, позволяет обнаруживать и блокировать нужные сетевые соединения. И именно эти действия приводит к тому, что VPN становится сложно пользоваться. Если у российских провайдеров есть необходимое оборудование, то они смогут заблокировать основные сетевые протоколы, по которым работают VPN», — сообщили в Group-IB.