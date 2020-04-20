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Эксперты объяснили, почему антибактериальное мыло не имеет преимуществ при профилактике коронавируса
Еще один миф разрушен
Роспотребнадзор опубликовал свежее сообщение на своем официальном сайте. Так, эксперты ведомства объяснили, почему антибактериальное мыло не имеет преимуществ при профилактике коронавируса.
По словам специалистов, нет совершенно никакого смысла использовать именно что антибактериальное мыло при мытье рук, так как оно, точно так же как и обычное, смывает вирусы, а не уничтожает их. К тому же в качестве причины, по которой мыло с антибактериальным свойством не способно уничтожить вирусы, называется тот факт, что у них совершенно иная устойчивость к препаратам и в данном случае мыло не способно как-либо их уничтожить.
”Чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома. Это обеспечит примерно одинаковый эффект”, — рассказали в Роспотребнадзоре.