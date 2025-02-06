Эксперты объяснили, почему «замена смартфона» от OpenAI не станет революцией

Эксперты объяснили, почему «замена смартфона» от OpenAI не станет революциейНеобходимо время
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По словам шеф-редактора Т—Ж Никиты Богуславского, симбиоз смартфонов и искусственного интеллекта, в частности с внедрением биочипов, возможно, станет следующим большим шагом в развитии технологий. Однако отказ от сенсорных экранов и ручного управления в ближайшие десятилетия маловероятен.
Глава Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что наиболее перспективным вариантом являются AR-очки с качественными дисплеями, искусственным интеллектом и удобным интерфейсом. По его мнению, рынок также может двинуться в сторону нейроимплантов, но пока эта технология далека от массового внедрения.
Также рынок могут захватить нейроимпланты. Они уже существуют, но от идеала по реализации так же далеки, как первые кнопочные телефоны с монохромным дисплеем от современных смартфонов. Сейчас это скорее цифровой медицинский протез, устройство последней надежды, чем кибер-игрушка, как бы Илон Маск ни снимал демонстративные ролики об играющих силой мысли в компьютерные игры парализованных людях. И прорыв в этой сфере сегодня даже не намечается.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков видит будущее за портативными проектами, которые смогут транслировать объемную информацию на ладонь или другие поверхности. Такие устройства будут компактнее смартфонов и смогут выполнять функции набора текста, звонков и работы в интернете.
Игорь Бедеров, глава департамента T. Hunter, утверждает, что пользователи все чаще требуют изменений в интерфейсе взаимодействия с гаджетами. Им хочется отказаться от нажатия кнопок и использования экрана, предпочитая голосовое или нейроинтерфейсное управление. Однако, как отмечает Бедеров, такие изменения должны быть мотивированы интересами IT-компаний, стремящихся оцифровать жизнь пользователей для увеличения прибыли от рекламы.
IT-специалист Сергей Поморцев предполагает, что гаджет от OpenAI может представлять собой чип, который будет вшиваться под кожу и использоваться для голосового управления. Однако, по мнению Евгения Харитонова, такие устройства могут столкнуться с проблемой автономности, ведь даже современные смартфоны не могут проработать сутки при использовании 7000 мА·ч.
Гаджет с бесперебойной связью, которая обеспечивается спутниками и всеми сотовыми операторами по предоплаченной подписке, практически стал бы революцией. Но в таком режиме даже смартфоны с 7000 мА·ч не протянут и суток. Их замена с подобным фунционалом либо окажется крупнейшей сенсацией со времен первого iPhone, либо никому не нужным «гибридом ужа и ежа».
Таким образом, несмотря на амбициозные планы OpenAI, эксперты сомневаются, что новый гаджет сможет вытеснить смартфоны в ближайшее время.