Эксперты объяснили, почему «замена смартфона» от OpenAI не станет революцией

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков видит будущее за портативными проектами, которые смогут транслировать объемную информацию на ладонь или другие поверхности. Такие устройства будут компактнее смартфонов и смогут выполнять функции набора текста, звонков и работы в интернете.

Игорь Бедеров, глава департамента T. Hunter, утверждает, что пользователи все чаще требуют изменений в интерфейсе взаимодействия с гаджетами. Им хочется отказаться от нажатия кнопок и использования экрана, предпочитая голосовое или нейроинтерфейсное управление. Однако, как отмечает Бедеров, такие изменения должны быть мотивированы интересами IT-компаний, стремящихся оцифровать жизнь пользователей для увеличения прибыли от рекламы.

IT-специалист Сергей Поморцев предполагает, что гаджет от OpenAI может представлять собой чип, который будет вшиваться под кожу и использоваться для голосового управления. Однако, по мнению Евгения Харитонова, такие устройства могут столкнуться с проблемой автономности, ведь даже современные смартфоны не могут проработать сутки при использовании 7000 мА·ч.