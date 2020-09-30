Эксперты объявили о росте популярности алкоголя в период пандемии COVID-19

Началось все с публикации компании Nielsen, в которой сообщалось об увеличении продаж алкоголя в США на 54% всего лишь за одну неделю: в период с 16 по 21 марта 2020 года, сообщает научный журнал JAMA Network. Именно данная работа побудила специалистов из RAND провести собственный опрос, связанный с данным вопросом.

По итогу было выявлено, что частота употребления алкоголя за время пандемии увеличилась на 14% в сравнении с базовым уровнем 2019 года. При этом в случае женщин данный показатель составил 17%, у людей в в возрасте от 30 до 59 лет — 19%, а для белых неиспаноязычных граждан — 10%. Также эксперты отметили, что в период пандемии на 41% усугубился женский алкоголизм.