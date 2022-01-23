Эксперты оценили исчезновение пластиковых карт в России

Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка считает, что равноценность физических и виртуальных кредитных карт наступит уже в текущем году. Вскоре после этого, физические карты начнут стремительно терять популярность.

По прогнозам Спивакова, после подобного сценария физическими картами будут пользоваться лишь 15% россиян, и то лишь потому что они будут выступать в качестве “красивого аксессуара”.

Дмитрий Ласьков, директор технического департамента компании «ХайТэк-Интеграция» придерживается мнения, что о полном замещении речи идти не может, “поскольку подобные гаджеты пока есть не у всех”.

Директор фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин, считает, что будущее — за биометрией, когда какая-либо оплата будет происходить через подтверждение личности посредством отпечатков пальцев, сканера сетчатки глаз или же лица полностью.