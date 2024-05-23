Эксперты оценили кибербезопасность отечественных аналогов TeamViewer

Компания PRO32 изучила рынок программ для удалённого доступа, важных для компаний с разными режимами работы и распределёнными офисами. Оказалось, что большинство российских аналогов TeamViewer не соответствуют требованиям безопасности из-за ухода разработчика из России.

Это привело к увеличению числа альтернативных программ с похожими функциями. Сейчас в реестре отечественного ПО есть около 10 решений для удалённого доступа. Кроме того, с использованием VPN можно использовать иностранные программы, такие как AnyDesk и Remote Desktop Protocol.

В рамках исследования были рассмотрены основные решения для самостоятельного использования. Эксперты проанализировали более 50 параметров, включая безопасность и поддержку разных ОС. Большинство аналогов TeamViewer показали недостаточную безопасность и несовместимость с разными операционными системами.