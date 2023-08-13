Эксперты оценили перспективы цифрового рубля для обычных граждан

Цифровой рубль, новый вид валюты, вероятно, не станет широко распространённым среди людей в течение трёх лет, но специалисты считают, что он может быть полезен для государственных выплат, границы платежей и финансирования проектов.

Эксперты предполагают, что в ближайшие три года цифровой рубль не будет часто использоваться для покупок и платежей обычными людьми. Однако в перспективе он может быть полезен для государственных выплат, таких как пособия и пенсии. Такие платежи могут стать первым значительным сценарием использования цифрового рубля.

Эксперты также видят потенциал цифрового рубля в сфере бизнеса и для международных платежей. Он может быть полезен для трансграничных операций с теми странами, которые также имеют свои цифровые валюты. Это особенно актуально в контексте международных санкций и ограниченного доступа к международным финансовым сетям. Также цифровой рубль может быть привлекателен на рынке финансирования проектов, где важен контроль использования средств.

Банк России объявил о пилотном запуске цифрового рубля на реальных операциях. Сначала это будет включать открытие кошельков в цифровой валюте, переводы между клиентами и оплату товаров в магазинах. Этот новый шаг может привести к практическому использованию цифрового рубля в будущем.