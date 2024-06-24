Эксперты оценили перспективы сервиса для знакомств в Telegram

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating, который пока не вызвал большого интереса у пользователей. Платформа будет бесплатной для женщин, а для мужчин месячная подписка обойдётся около 5,7 тыс. рублей, что значительно выше, чем в других приложениях. Оплата доступна с помощью виртуальной валюты Telegram Stars. Разработчики обещают многоступенчатую верификацию, чтобы избежать появления ботов и анонимов.

Сооснователь дейтинг-приложения, Twinby, Вероника Яковлева отметила, что столь тщательная верификация может отпугнуть пользователей. По её словам, процесс регистрации идёт медленно, что может привести к потере интереса у новых пользователей. Хорошая конверсия входа в приложение обычно составляет 50-60%, но здесь ожидается больший отсев из-за долгого онбординга.

Инвестиции в создание TON Dating составили $100 тыс., и разработчики надеются привлечь свыше 1 млн активных пользователей в течение трёх лет, ориентируясь на рынки СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Азии. Руководитель сайта знакомств Mamba Андрей Бронецкий объясняет высокую стоимость подписки для мужчин ориентацией на премиальные рынки за пределами России. Однако приложение может столкнуться с рисками, если Telegram решит отказаться от этой функции.