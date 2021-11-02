Эксперты оценили состояние украинской артиллерии

В издании отметили, что в Украине не наблюдается адекватных условий для хранения и обслуживания техники, из-за чего говорить о её удовлетворительном состоянии не приходится. К тому же Украина как одна из стран распавшегося Советского Союза получила один из самых мощных в мире артиллерийских арсеналов, значительная часть которого была попросту распродана.

По словам экспертов, такое состояние техники обусловлено и тем, что Украина закупает не современное вооружение, а подержанное, которое списывают европейские армии.

Также, по информации издания, в Украине насчитывается примерно 1950 пушек и гаубиц, 500 миномётов и 500 реактивных систем залпового огня. Какая часть этих орудий в строю и насколько исправна, оценить очень сложно.