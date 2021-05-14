Эксперты оценили уровень защищённости Москвы в случае ядерной войны

Военный эксперт Юрий Лямин заявил, что город имеет защиту в лице систем ПРО. При этом, как пишет РБК, столичное метро может выступать в качестве полноценного убежища. Но в то же время, по мнению специалиста, из-за размера города будет сложно «обеспечивать хоть какое-то снабжение выживших из-за разрушений, разрыва транспортных линий».

В то же время эксперт по специальной фортификации Олег Макаров отметил, что системы ПРО не рассчитаны на перехват всех запущенных ракет. А это означает, что часть города всё же будет разрушена в результате ядерной атаки.