Эксперты определили страну с наиболее высокой смертностью от коронавируса

Сообщается, что в Италии погиб каждый 20-й инфицированный. Таким образом, смертность в стране достигла отметки в 4,96%. Что касается Китая, то данная страна оказалась на втором место в мире по смертности от коронавирусной инфекции, поскольку в ней умерли порядка 3,83% инфицированных людей. На третьем месте, в свою очередь, оказался Иран с 2,96%.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения число зараженных коронавирусом стран увеличилось до 101. Число инфицированных людей в мире достигло отметки в 105 586 человек.