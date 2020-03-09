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Эксперты определили страну с наиболее высокой смертностью от коронавируса
Это даже не Китай
Эксперты определили страну с наиболее высокой смертностью от коронавируса. По данным издания РИА Новости, такой страной стал не Китай, как можно было предположить, а Италия.
Сообщается, что в Италии погиб каждый 20-й инфицированный. Таким образом, смертность в стране достигла отметки в 4,96%. Что касается Китая, то данная страна оказалась на втором место в мире по смертности от коронавирусной инфекции, поскольку в ней умерли порядка 3,83% инфицированных людей. На третьем месте, в свою очередь, оказался Иран с 2,96%.
Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения число зараженных коронавирусом стран увеличилось до 101. Число инфицированных людей в мире достигло отметки в 105 586 человек.