Наука и технологии
Вчера 18:43
Эксперты опровергли необходимость знания математики для успешной работы программистом
И рассказали о другом важном навыке
Ученые из университета Вашингтона провели свежее исследование, которое может многих удивить — благодаря полученным результатам, эксперты опровергли миф о необходимости знания математики для успешной работы в качестве программиста.
По мнению специалистов, самый главный навык, необходимый для успешной работы в сфере IT — это умениеучить новые языки. И хоть на первый взгляд данное открытие сложно назвать чем-то по-настоящему новым, стоит отметить, что ученые отдельно отмечают тот факт, что математические знания почти не коррелируют с талантом кодера.
Также, помимо любви к изучению новых языков, для удачной карьеры программистом специалистам необходимо обладать логическим мышлением, а также уметь запоминать огромное количество новой информации. К слову, в исследовании приняло участие 30 Python-программистов, прошедших множество различных тестов.