Эксперты опровергли необходимость знания математики для успешной работы программистом

По мнению специалистов, самый главный навык, необходимый для успешной работы в сфере IT — это умениеучить новые языки. И хоть на первый взгляд данное открытие сложно назвать чем-то по-настоящему новым, стоит отметить, что ученые отдельно отмечают тот факт, что математические знания почти не коррелируют с талантом кодера.

Также, помимо любви к изучению новых языков, для удачной карьеры программистом специалистам необходимо обладать логическим мышлением, а также уметь запоминать огромное количество новой информации. К слову, в исследовании приняло участие 30 Python-программистов, прошедших множество различных тестов.