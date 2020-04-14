Эксперты опровергли предположение о повышенном риске заражения коронавирусом при использовании контактных линз

Ученые решили провести соответствующее исследование в связи с тем, что в последнее время набирали популярность статьи, в которых говорилось о том, что контактные линзы увеличивают риск заражения новым типом коронавируса. В итоге исследователям удалось выяснить, что это не так: у научного сообщества нет ни единого доказательства того, что линзы способны увеличить риск заболевания в принципе каким-либо вирусом в сравнении с ношением очков.

”Наши результаты показывают, что контактные линзы остаются совершенно приемлемой формой коррекции зрения во время пандемии коронавируса, если люди соблюдают правила гигиены рук и следуют соответствующим указаниям по уходу за собой. К сожалению, в последние дни мы видели несколько ошибочных сообщений о контактных линзах и очках. Наша цель — обеспечить понимание и распространение истин, основанных на научных данных”, — рассказал ведущий автор исследования Линдон Джонсон.