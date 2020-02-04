Эксперты опровергли создание коронавируса спецслужбами

”Нет никаких доказательств того, что этот коронавирус был создан искусственно”, — сделал официальное заявление иностранный эксперт, отвечая на вопрос о вероятности разработки нового вируса в лаборатории в самом Китае или в какой-либо другой стране.

Напомним, что одной из самых популярных версий возникновения нового заболевания, после того, как началась ее эпидемия, стала версия о том, что коронавирус разработали иностранные спецслужбы для подрыва китайской экономики.