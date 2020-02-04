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Эксперты опровергли создание коронавируса спецслужбами
А между тем, это была одна из самых популярных версий возникновения эпидемии
Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг рассказал о том, что случившаяся в последние недели вспышка эпидемии нового типа коронавируса в Китае породило множество различных теорий касательно его появления. Но, по словам ученого, никаких весомых доказательств его искусственного происхождения, в том числе через создание силами спецслужб различных стран, нет.
”Нет никаких доказательств того, что этот коронавирус был создан искусственно”, — сделал официальное заявление иностранный эксперт, отвечая на вопрос о вероятности разработки нового вируса в лаборатории в самом Китае или в какой-либо другой стране.
Напомним, что одной из самых популярных версий возникновения нового заболевания, после того, как началась ее эпидемия, стала версия о том, что коронавирус разработали иностранные спецслужбы для подрыва китайской экономики.